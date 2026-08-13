«Яндекс Go» заблокировал доступ к кикшерингу 1205 несовершеннолетним

Кикшеринг «Яндекс Go» принимает меры, чтобы ограничить доступ подростков младше 18 лет к аренде электросамокатов.

Как сообщили в пресс-службе компании, более 10,8 тысячи пользователей самокатов из Екатеринбурга получили от сервиса приглашение пройти дополнительную проверку с помощью фотоконтроля возраста.

Поводом для проверки могут стать обращения жителей с фото- или видеоматериалами, где на арендованных самокатах едут лица, на вид младше 18 лет. Чтобы пройти фотоконтроль возраста, нужно загрузить селфи и снимок паспорта – это занимает около минуты. Если совершеннолетие не подтвердится, доступ к аренде закроют.

Тем, кому назначили проверку, нельзя арендовать самокаты до подтверждения возраста. Из 10 885 пользователей из Екатеринбурга 1205 человека не смогли подтвердить, что им уже есть 18 лет, и потеряли доступ к сервису. 2034 пользователя прошли проверку и снова могут арендовать самокаты. Оставшиеся пользователи еще не подтвердили свой возраст, и для них сервис временно отключен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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