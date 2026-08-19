Вадим Самойлов выступит на онлайн-встрече форума «Патриоты России»

Известный рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов станет участником онлайн-встречи федерального форума «Патриоты России», которая состоится в День государственного флага РФ, 22 августа, в 10:00 по московскому времени.

Как сообщили в пресс-службе полпреда президента на Урале, музыкант расскажет о важности сохранения памяти о специальной военной операции в музыке.

В дискуссии примут участие полпред Артем Жога, военкоры, музыканты, журналисты. Онлайн-выпуск будет посвящен тому, как современное творчество становится живой летописью специальной военной операции и помогает сохранять память о подвигах бойцов. Для участия в онлайн-встрече необходима предварительная регистрация на сайте Общества «Знание».

Встреча станет введением к масштабному очному форуму, который пройдет в Тюмени 25 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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