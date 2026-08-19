Минкультуры: 61% учащихся школ искусств занимаются бесплатно

Почти 14,5% детей в возрасте от 8 до 15 лет в Свердловской области получают дополнительное образование в государственных и муниципальных школах искусств. По этому показателю регион занимает пятое место в России, сообщила на пресс-конференции заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь.

Всего в Свердловской области работают 177 школ искусств, из них 30 расположены в сельской местности. По итогам 2025 года в них обучались 59,3 тысячи детей. Ученики занимаются по 16 образовательным программам. Самые популярные – это музыкальное исполнительское искусство (чаще выбирают фортепиано и народные инструменты), живопись и хореография. Лариса Вакарь отметила, что в последние годы у детей растет интерес к художественным искусствам и дизайну, что отражает общемировую тенденцию к визуализации окружающей среды. Но при этом сейчас менее востребованы обучающие программы по акварельной живописи, архитектуре, балетному искусству.

Чиновница также добавила, что 61% учащихся школ искусств занимаются бесплатно. По предпрофессиональным программам (то есть с продолжением обучения в творческих колледжах и вузах) в Свердловской области обучаются около 5900 детей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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