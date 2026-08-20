Повредила здоровую трубу и лишила шанса на материнство. Хирург-гинеколог избежала срока за тяжкий вред пациентке

В Екатеринбурге Октябрьский райсуд вынес приговор 32-летней Фидан Насибовой, врач акушер-гинеколог из-за своей неосторожности лишила пациентку шанса на материнство. В мае 2022 года она проводила операцию: пациентке необходимо было удалить правую маточную трубу. «Во время медицинских манипуляций врач установила, что левая труба является здоровой, без патологий. Однако хирург нарушила целостность левой маточной трубы, а именно произвела ее пересечение хирургическим инструментом. В результате женщина потеряла способность к зачатию», – сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

После операции врач составила и подписала протокол, в котором указала, что патологий в левой трубе нет. Обо всех действиях Насибовой пациентке стало известно только спустя год – когда ей делали операцию уже в другой больнице.

Уголовное дело было возбуждено ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Свою вину подсудимая не признала, однако суд посчитал ее виновной – и назначил ей 2 года ограничения свободы и год запрета заниматься медицинской деятельностью. «Насибова освобождена от отбытия наказания в связи с истечением срока давности», – уточнили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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