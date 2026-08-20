ЕВРАЗ направил более 6 миллионов рублей на обновление музеев Урала

В поселке Валериановске Качканарского муниципального округа на базе местной школы откроется интерактивный музей. Проект школьников и педагогов победил в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей». На поддержку инициативы компания выделила 480 тысяч рублей.

«На средства гранта школа приобрела мультимедийную панель и комплект профессиональных аудиогидов. Оборудование работает как единый цифровой комплекс, где визуальный контент на сенсорном экране дополняется индивидуальным аудиосопровождением. Техника поддерживает режим радиометок. При приближении посетителя к экспонату в наушниках автоматически запускается рассказ именно об этом предмете. Это переводит традиционные экскурсии в современный интерактивный формат», – рассказали в пресс-службе компании.

Презентация обновленного музея прошла в формате краеведческого мини-квеста. Гости познакомились с историей Валериановска – от эпохи золотых приисков до наших дней. Организаторы также планируют разместить старинные экспонаты в школьных рекреациях, чтобы сделать историю поселка доступной и наглядной.

За последние годы ЕВРАЗ направил на поддержку музейных проектов Урала порядка 6,3 миллиона рублей. В Нижнетагильском музее боевой славы металлургов установлены аромамашины для создания «эффекта присутствия», обновлена Wi-Fi-инфраструктура для онлайн-квестов, отремонтирован купол выставочного зала.

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» изготовил и представил публике реплики древних орудий в натуральную величину. В музее изобразительных искусств экспонируется серия тактильных выставок «Трогать разрешается», обновлено освещение в залах, приобретено оборудование для контроля микроклимата в хранилищах. В социально-реабилитационном центре открыт музей истории детского дома. В Качканаре мультимедийная техника появилась в историко-краеведческом музее и дворце единоборств «Атлант». На базе библиотеки в Валериановске создано интерактивное пространство с цифровой средой.

Качканар, Ангелина Сергеева

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