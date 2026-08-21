Студента из Экваториальной Гвинеи судят за покушение на сбыт наркотических средств (ФОТО)

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга судят гражданина Республики Экваториальная Гвинея Нгуема Афанга Жэма Энгонга, студента одного из уральских университетов.

Как сообщили в пресс-службе суда, молодого человека обвиняют в покушении на продажу наркотиков в крупном размере с использованием сети интернет. В апреле 2026 года неизвестный собеседник в мессенджере предложил Нгуему заработать. Студент должен был брать наркотики в одних тайниках, а затем размещать их в других местах и делать визуальные подсказки (фото, видео) для покупателей.

2 мая полиция остановила юношу для проверки документов. При себе у него были обнаружены несколько зип-пакетов с наркотическим веществом синтетического происхождения. Всего сотрудникам полиции было изъято 8,88 г наркотического средства, что является крупным размером.

Сегодня началось рассмотрение уголовного дела по существу. Срок заключения под стражу продлен до 30 января 2027 года. Подсудимый свою вину признал в полном объеме.

Следующее судебное заседание назначено на 14 часов 15 сентября 2026 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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