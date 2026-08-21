«Мы ведем переговоры с Индией и КНР», – «Красная строка» выходит на международный уровень

Ежегодный книжный фестиваль «Красная строка» может выйти за рамки регионального события и стать местом встречи книжных профессионалов со всего мира. Об этом рассказал на пресс-конференции министр культуры Свердловской области Илья Марков.

«Мы стремимся к тому, чтобы к нам все приезжали и у нас перенимали практики. Уже сегодня по итогам конгресса родилось много инициатив, в том числе международного свойства. Мы ведем переговоры с Индией и КНР о проведении совместных деловых мероприятий. Речь идет не только о развитии библиотечной системы, но и о книгопечатании, издательском деле. Эти вопросы мы обсуждаем и с организаторами «Красной строки», чтобы было полезно не только для гостей, но и для профессионального сообщества», – отметил министр.

По словам директора фестиваля «Красная строка» Екатерины Шубенко, в планах на следующий год – расширить профессиональную программу, сделав упор на обсуждении актуальных тенденций книжной отрасли и обмене опытом с коллегами из других регионов России: «Есть запрос от представителей книжных фестивалей, которые проходят по всей России, – поделиться опытом их проведения. Мы планируем собрать в Екатеринбурге профессионалов индустрии, людей, которые делают книжные фестивали в разных регионах, чтобы обсудить актуальные тенденции и вопросы, которые перед ними возникают. Например, показать, как делают книжные фестивали в таком регионе, как наш».

Фестиваль «Книжная строка» пройдет в Екатеринбурге на Октябрьской площади с 21 по 23 августа. Организаторы ожидают не менее 90 тысяч читающих гостей – из них не менее 20% из других городов. Главным мероприятием фестиваля станет масштабная книжная ярмарка. 160 издательств представят художественную литературу, нон-фикшн, детские книги, комиксы и независимые проекты, которые редко встречаются в обычных магазинах. Посетителей также ждут лекции, мастер-классы и театральные постановки, насыщенная музыкальная программа. На сценах выступят более 100 авторов и экспертов книжной индустрии. Среди них – Катя Качур, Игорь Евдокимов, Дмитрий Емец, Сергей Шаргунов, Виктор Ремизов, Станислав Гридасов, Роман Каграманов и другие. В рамках музыкальной программы на сцене выступят группы «Запрещенные барабанщики», «Японский кот», «Топ», «Друнк», Billy's Band и «Аполоджайз».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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