Оплата по геолокации доступна во всех троллейбусах Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершен первый этап внедрения нового сервиса для пассажиров общественного транспорта – возможности оплаты по геолокации. Сейчас этот способ оплаты действует на всех троллейбусных маршрутах и в новых трамваях. Следующим шагом станет подключение к сервису новых автобусов. В дальнейшем планируется, что оплата по геолокации станет доступной во всем наземном общественном транспорте Екатеринбурга, сообщили в мэрии.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить на смартфон приложение «Екарта» и включить Bluetooth. При запуске приложения выбрать способ оплаты «Оплатить по геолокации» – смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут. Затем следует подтвердить оплату через Систему быстрых платежей (СБП) и получить электронный билет.

Также АО «И-сеть» напоминает, что сервис «Оплата по подписке» поможет сэкономить время и сделает покупку билета еще более безопасной. Пассажирам не придется каждый раз заходить в мобильный банк для оплаты проезда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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