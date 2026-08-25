Зампред Центробанка: «Цифровые рубли можно отследить, даже если у вас их украдут»

С 1 сентября в России начнется массовое внедрение цифрового рубля. Заместитель председателя Центробанка Михаил Мамута объяснил, в чем преимущества новой формы национальной валюты.

«В целом, как мне кажется, цифровой рубль будет весьма востребован у тех, кто хочет попробовать что-то новое, и постепенно войдет в обиход. Это удобная вещь, цифровыми рублями можно оплачивать госсервисы. Есть программа смарт-контрактов, хорошая тема для бизнеса. Это самоисполняющиеся контракты, когда деньги автоматически зачисляются на счет при наступлении какого-то события, например, исполнение заказа.

Кроме того, преимущество цифровых рублей в том, что их путь можно отследить. И если у вас их, не дай бог, украдут, то деньги точно не пропадут куда-то в неизвестность. Их можно найти. И это будет очень помогать в противодействии мошенничеству, например», – рассказал зампред ЦБ на брифинге с журналистами в Екатеринбурге.

Напомним, цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным, их обмен проводится без комиссии. В отличии от банковских транзакций, все операции с цифровыми рублями проходят на платформе Банка России. Регулятор напоминает, что открытие счета цифрового рубля – абсолютно добровольное дело. Без согласия получателя никакие выплаты не будут переводиться в новую форму национальной валюты. Центробанк никогда не звонит людям, не предлагает обменять средства на цифровые рубли, совершить в них платежи и переводы

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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