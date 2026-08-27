«Событие, которое случается раз в десять лет», – продюсеры о развитии кинотуризма после самого успешного проекта, снятого в Екатеринбурге

Кассовые сборы нашумевшей среди зумеров картины «Твое сердце будет разбито», вышедшей в прокат пять месяцев назад, превысили 955 миллионов рублей. Помимо России и стран СНГ ее с августа начали показывать в Латинской Америке. Фильм стал самым успешным в истории съемок в Екатеринбурге – и по количеству кинотеатров, и по числу зрителей. Подобный триумф, по мнению киноэкспертов, – отличный повод развивать в городе кинотуризм, превратив Екатеринбург в точку притяжения для еще большего числа туристов. Эту тему обсудили на Фестивале креативных индустрий.

Съемки фильма в уральской столице стали осознанным выбором создателей. «Выбор не случайно пал на Екатеринбург. Где-то год до этого были промо-туры, и мы поняли, насколько это красивый город. Теперь я пытаюсь быть апологетом Екатеринбурга и приводить сюда индустрию», – рассказал продюсер фильма Георгий Шабанов.

Российский кинопродюсер и сооснователь «Кинокомпании братьев Андреасян» Гевонд Андреасян добавил, что это очень редкий успех, и нужно привлекать туристов: «То, что случилось с этим фильмом и с Екатеринбургом, – событие, которое в российском кино случается раз в десять лет. Дай бог, если это бывает. На данный момент грех не воспользоваться этим для популяризации туризма», – подчеркнул он.

Андреасян привел в пример Армению, где после выхода спродюсированного им сериала «Манюня» появились туристические маршруты по местам съемок. «В Армении у гидов есть направление по местам съемок «Манюни». И российские семьи из-за детей в основном едут в страну отдыхать, чтобы также пройтись по этим маршрутам», – отметил он.

Виктор Шадрин, генеральный директор Свердловской киностудии, которая также участвовала в создании кинокартины, согласился с этим: «Мы увидели Екатеринбург таким, каким его, наверное, коренные жители не всегда замечают. Это очень важно для развития города и создания туристических маршрутов. Кино формирует образ, символы, и если это получается, то нужно этим пользоваться».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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