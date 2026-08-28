Владельца автобуса, на котором водитель-мигрант сбил насмерть четырех пешеходов, оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил под арестом директора ООО «Авто-Ном» Алексея Яркова, сотрудник которого за рулем автобуса выехал на тротуар, в результате чего погибли четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, 6 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Яркову срок содержания под стражей по 10 декабря 2026 года. Адвокат обвиняемого в апелляционной жалобе просил избрать в отношении своего подзащитного более мягкую меру пресечения, однако облсуд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

Как уже писал «Новый День», вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева автобус № 81 после столкновения с легковым автомобилем вылетел на тротуар, где стояли люди. Под колесами автобуса погибли четверо: две женщины, молодой мужчина и 9-летний мальчик.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. В отношении водителя Икромжона Хамраева – по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», в отношении Яркова – по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». 12 июня и Хамраев, и Ярков были арестованы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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