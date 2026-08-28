В Екатеринбурге появятся 4-метровые скульптуры персонажей сказов Бажова

В Екатеринбурге установят скульптуры Данилы-мастера и Хозяйки Медной горы. Высота каждой фигуры составит более 4 метров, сообщили в пресс-службе мэрии.

С такой инициативой обратились в администрацию Екатеринбурга группа скульпторов в составе Михаила Баскакова, Анастасии Вишневецкой и Игоря Казанцева. Авторы композиции считают, что образы Данилы-мастера и Хозяйки Медной горы – ключевых персонажей уральских сказов Павла Бажова – связаны с историей, культурой и природным наследием Урала. Сегодня предложение об установке скульптур поддержала городская комиссия по топонимике, возглавляемая вице-мэром Рустамом Галямовым.

Места расположения скульптур определят позже. В мэрии считают, что новая композиция сможет повысить туристическую привлекательность выбранной локации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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