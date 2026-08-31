На Урале кандидат от «Новых людей» добилась снятия с выборов соперника-единоросса

Синарский районный суд Каменска-Уральского отменил регистрацию кандидата в депутаты городской думы от «Единой России» Эдуарда Чешихина.

Как сообщается на сайте суда, иск о снятии Чешихина с выборов подала Юлия Майорова. Она тоже является кандидатом в городскую думу, только от партии «Новые люди».

Сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» уточняет, что причина снятия единоросса – нарушения авторских прав в агитационных материалах.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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