Цены на бензин разогнали инфляцию – это влияет на ключевую ставку

Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это пауза в снижении, которое шло непрерывно больше года, с июня 2025-го. Начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова объяснила логику действий регулятора.

«В июне и июле цены в стране в среднем выросли сильнее, чем мы ожидали. Основная причина – рост цен на топливо. В Свердловской области в июле общий рост цен также ускорился, в августе он замедлялся, однако оставался повышенным для этого сезона. На фоне активного потребительского спроса некоторые компании начали переносить в цены как уже произошедший, так и ожидаемый ими рост издержек. Когда топливо дорожает, издержки на производство и сбыт растут по всей экономике. Бизнес может переложить эти расходы на потребителей, если спрос достаточно высокий.

Определенный вклад в увеличение цен вносят и возросшие инфляционные ожидания бизнеса и населения, а это часто выражается в дополнительных покупках про запас. Также мы видим, что люди стали снова брать больше кредитов: в июле на 15% больше, чем годом ранее. Это закономерно, с учетом снизившейся за год ставки до 14% с 21% годовых.

Бизнес также стал более активно брать в долг – например, рост корпоративного кредитного портфеля в Свердловской области на начало июля ускорился до более 13% за год. Но слишком быстрый рост кредита разгоняет спрос и давит на цены. Поэтому важно, чтобы складывающиеся условия кредитования формировали умеренные темпы роста кредита», – прокомментировала Марина Мясникова.

По ее словам, для возобновления устойчивого снижения инфляции важно, чтобы рост спроса сближался с ростом предложения. Поэтому Центробанк, прежде чем вернуться к снижению ставки, должен удостовериться в том, что летние события перестали быть фактором дальнейшего раскручивания инфляции. «Мы будем действовать осторожно, чтобы инфляция уверенно вернулась к цели 4% в 2027 году», – отметила Марина Мясникова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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