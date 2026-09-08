Суд взыскал с природного парка 2 млн рублей за смерть ребенка от укуса клеща

Суд обязал природный парк «Оленьи ручьи» выплатить 2 млн рублей родителям мальчика, который погиб от укуса клеща.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, трагедия произошла в мае 2024 года. Мама и ребенок из Среднеуральска отдыхали в парке «Оленьи ручьи», и мальчика укусил в голову клещ. В тот же день родители доставили ребенка в больницу, клеща удалили и ввели необходимый препарат. Однако спустя две недели у ребенка поднялась температура, и мальчика госпитализировали сначала в ГКБ № 40, а затем перевели в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. В июне 2024 года ребенок скончался.

Верхнепышминский городской суд, приняв во внимание выводы назначенной судебно-медицинской экспертизы, взыскал с ГБУ «Природный парк «Оленьи ручьи» компенсацию морального вреда в пользу родителей в размере 2 млн рублей: по 1 млн рублей в пользу каждого.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Среднеуральск, Елена Владимирова