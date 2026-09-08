В УрФО аграрии убрали половину урожая-2026

Уральские аграрии убрали половину урожая 2026 года.

Как сообщает пресс-служба уральского полпредства, сельхозпроизводители уже обработали более 50 процентов посевных площадей, собрано почти 2,9 млн тонн зерна, заготовлено свыше 1,7 миллиона тонн кормовых культур.

«В этом году уборочная кампания в регионах Уральского федерального округа начиналась на фоне серьезных погодных испытаний – продолжительные дожди, переувлажнение почвы и паводки. Но сейчас аграрии набрали хорошие темпы: ход уборки зерновых 2026 года превышают прошлогодние показатели на 1 млн тонн. Активнее всего работы идут в Челябинской и Курганской областях», – пояснил уральский полпред.

Также уральские аграрии уже собрали 111 тыс. тонн картофеля (15% площадей) и 29,7 тыс. тонн овощей открытого грунта (23% площадей). Результаты уборочной кампании 2026 года в Уральском федеральном округе будут подведены на Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО, которая пройдет в Екатеринбурге в конце октября.

Екатеринбург, Елена Васильева

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