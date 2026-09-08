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Аномальная жара на Урале задержится еще на два дня

Синоптики продлили метеорологическое предупреждение об аномальной осенней жаре в Свердловской области. Теплая и сухая погода сохранится по 10 сентября. Среднесуточная температура воздуха будет на 7° выше климатической нормы.

Также с вечера 8 сентября регион может накрыть смог. Как сообщает Уралгидрометцентр, из-за штиля складываются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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