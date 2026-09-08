Аномальная жара на Урале задержится еще на два дня

Синоптики продлили метеорологическое предупреждение об аномальной осенней жаре в Свердловской области. Теплая и сухая погода сохранится по 10 сентября. Среднесуточная температура воздуха будет на 7° выше климатической нормы.

Также с вечера 8 сентября регион может накрыть смог. Как сообщает Уралгидрометцентр, из-за штиля складываются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube