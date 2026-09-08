Губернатор рассказал, как стоял в очереди за бензином

Губернатор Денис Паслер на сегодняшней пресс-конференции признался, что он тоже недавно дважды стоял в очереди за бензином. «Ничего страшного в этом не было. Постоял, заправился», – сказал он.

Губернатор уточнил, что на прошлые сутки продали 3,5 тысячи тонн топлива. Это больше, чем в прошлом году за такой же период.

«Стоя часами на заправках, конечно, люди формируют дополнительный спрос. Плюс сезонная активность, уборочная кампания, 1 сентября. Но количество топлива больше, чем в предыдущем году. Очереди еще сохраняются, потому что не все заправки работают. Думаю, за неделю должны довезти. У нас договоренности есть с коллегами», – заявил Паслер.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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