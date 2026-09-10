В Екатеринбурге погибла в ДТП 81-летняя пенсионерка на электросамокате

Вечером 9 сентября на улице Московской электросамокат столкнулся с грузовиком БЦМ. За рулем самоката была 81-летняя женщина, она погибла.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, водитель самоката нарушила правила движения: она пересекала дорогу не спешившись, к тому же на красный сигнал светофора.

Водителю грузовика 41 год, стаж – 15 лет, в момент ДТП был трезв. Однако на него составили протоколы за отсутствие тахографа, путевого листа и диагностической карты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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