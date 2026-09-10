До конца сентября на Урале оценят состояние 37 водоемов

Специалисты Свердловского минприроды к октябрю проведут комплексное обследование 37 водоемов.

Как сообщили в ДИПе, водоемы выбирались с учетом обращений жителей региона, в том числе поступивших на прямую линию президента. «Чаще всего люди обеспокоены обмелением рек, загрязнением воды и сокращением рыбных запасов. Также учитывалось значение объектов как источников питьевого водоснабжения и мест массового отдыха», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

Среди таких объектов – Черноисточинское, Висимское, Верхне-Тагильское, Киселевское водохранилища, участки рек Исеть, Тура, Пышма, Ирбит, Билимбаевка, Саргая, озера Тыгиш, Червяное, Большой Сунгуль, Костоусовское и другие.

В загрязненных водоемах возьмут пробы воды и донных отложений, проведут анализ на содержание в них нефтепродуктов, соединений азота, тяжелых металлов (марганец, медь, железо), фосфатов. Обобщенные итоги мониторинга будут представлены до конца октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42