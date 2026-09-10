Кандидата в Госдуму от «Яблока» оштрафовали за посты в соцсетях

Кандидата в Госдуму от партии «Яблоко», действующего депутата ЕГД Константина Киселева признали виновным по ст. 20.3 КоАП РФ «Демонстрация экстремистской символики».

Как сообщает пресс-служба СРО «Яблоко», Киселеву выписали штраф в размере 2000 рублей. Решение будет обжаловано.

Как уже писал «Новый День», 7 сентября в Свердловской области полиция задержала шестерых кандидатов в депутаты Госдумы и заксо от партии «Яблоко» – Константина Киселева, Владимира Севостьянова, Александра Куделькина, Шану Огней, Владимира Собянина и бывшего депутата ЕГД Алексея Холодарева. В отношении всех задержанных были составлены протоколы по ст. 20.3 КоАП – за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях, после чего их отпустили домой. 9 сентября их начали приглашать в суды для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Если решение о признании кандидатов виновными вступит в законную силу до голосования, с выборов их снимут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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