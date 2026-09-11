В Гаринском районе досрочно проголосовали жители труднодоступных поселков (ФОТО)

В Свердловской области началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Первыми за кандидатов в Госдуму и областное заксобрание проголосовали жители села Шабурово, поселков Ликино и Новый Вагиль в Гаринском районе.

Как сообщили в пресс-службе ИКСО, члены участковой избирательной комиссии № 335 добрались до места назначения по реке, а потом благополучно вернулись в Гари.

Досрочное голосование в 51 удаленном населенном пункте проходит с 9 по 16 сентября.

В 2026 году этот способ голосования применят в 7 муниципальных образованиях Свердловской области: Бисертском, Гаринском, Ивдельском, Серовском, Сосьвинском, Шалинском районах и ЗАТО Свободном.

Сотрудники избиркомов используют для выездов вездеходы, водный и железнодорожный транспорт.

Гари, Елена Владимирова

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