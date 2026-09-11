В Екатеринбурге открыли участок развязки у «Калины»

В Екатеринбурге открыли движение транспорта на новом участке развязки у концерна «Калина» – по правому проезду Сибирского тракта с выездом на улицу Комсомольскую.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время строители развернут реконструкцию левого проезда Сибирского тракта. На время ремонта по правой стороне организуют двустороннее движение. Предполагается, что все работы по строительству развязки и благоустройству ее территории будут завершены в ноябре.

После реконструкции средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 километров в час. Обновление дорожной инфраструктуры и строительство новых элементов развязки обеспечит свободный транзит транспорта, который свяжет между собой и с другими городскими территориями микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок.

Как уже писал «Новый День», строительством транспортной развязки с 2021 года занимается московская компания «АльмакорГруп», у которой в 2024 году возникли серьезные финансовые проблемы. Власти Екатеринбурга не стали менять подрядчика, но теперь тщательно контролируют ход выполнения работ. В июне глава города Алексей Орлов сообщал, что работы идут по графику, и движение по развязке будет запущено в октябре. В целом объект, который за пять лет подорожал с 5 до 9 миллиардов рублей, планируется завершить до конца 2026 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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