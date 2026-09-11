81-летняя бабушка пошла за грибами и попала в болото. Поисковую операцию чуть не сорвали медведи (ФОТО)

В Режевском районе успешно завершилась спасательная операция: поисковики вывезли из леса 81-летнюю женщину, которая пошла за грибами, но не смогла вернуться.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионерка в поисках грибов вышла к болоту и начала проваливаться, однако не потеряла присутствия духа: она позвонила в полицию, которая соединила ее с «Лизой Алерт». С собой у бабушки были компас, спички и вода, и она осталась ждать помощи.

К предполагаемому месту ее нахождения отправились сотрудники полиции. Трое полицейских первыми вошли в лес, чуть позже за ними выдвинулись два сотрудника «РМК-поиск». В этот момент ситуация резко усложнилась: в лесу они встретили медведицу с медвежонком. Полицейским пришлось эвакуироваться, а женщина так и ждала на болоте, и теперь ей грозила еще одна опасность.

К счастью, на место вылетел вертолет ВПСО «Ангел» – авиационного крыла отряда «ЛизаАлерт». Когда над лесом появился вертолет, пенсионерка поняла, что помощь пришла, и стала махать палкой с привязанным к ней белым платком.

Посадить вертолет прямо на болоте было невозможно. Поэтому экипаж нашел удобную поляну рядом, а дальше наблюдатель отправился в лес за потерявшейся. Через некоторое время ее вывели к вертолету и подняли на борт.

Кстати, грибы женщина не бросила: вышла из вертолета с полной корзинкой.

Фото: «Лиза Алерт»

Реж, Елена Владимирова