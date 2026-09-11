В Екатеринбурге операторы «большой четверки» запустили сеть 5G

В России запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, в том числе в Екатеринбурге. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры РФ.

В Екатеринбурге услуги связи на базе 5G будут предоставлять операторы «большой четверки» – «Мегафон», «Билайн», МТС и Т2. В ближайшее время сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple.

«Объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на сети наиболее высокая», – отметили в Минцифры. До конца 2026 года планируется внедрить 5G еще в 50 российских городах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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