Детсад в Екатеринбурге закрывают из-за вспышки ОКИ

В Екатеринбурге в детских садах всплеск кишечных инфекций. Группы уходят на карантин. Как рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Александра, чья дочь посещает муниципальный детский сад на улице Шейнкмана, сегодня родителей предупредили о вспышке ОКИ и о карантине, который вводят с понедельника.

Медики информацию подтверждают. «Действительно, видим некоторый рост кишечных инфекций. Это связано с тем, что дети возвращаются в коллективы после каникул, начинается обмен возбудителями ОКИ», – уточнил педиатр Павел Созыкин.

«Новый День» отправил запрос в управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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