Решение о снятии «Яблока» с выборов в свердловское заксо вступило в силу

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Свердловского облсуда, отменяющее регистрацию списка кандидатов в заксо от «Яблока» по единому избирательному округу. Свердловский избирком уже принял меры к исполнению решения суда. «Удостоверения кандидатов в составе списка аннулированы. В избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области сведения об избирательном объединении «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» будут вычеркнуты», – сообщили в избиркоме.

Как уже писал «Новый День», 28 августа Свердловский областной суд в лице судьи Максима Старкова удовлетворил иск ЛДПР о снятии партии «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание. Напомним, ЛДПР требовала отменить постановление областной избирательной комиссии от 6 августа о регистрации списка «Яблока». Представитель истца Андрей Еланцев ссылался в суде на три основания: использование партией запрещенных соцсетей, якобы имевшее место нарушение авторских прав, а также использование средств избирательного фонда сверх установленного законом предельного размера.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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