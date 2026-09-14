Мошенники учат ИИ на «Алло, вас не слышно». Фейковые голосовые стали чаще использовать для обмана

ИИ-генерации стали чаще использовать для обмана людей в соцсетях и мессенджерах и выманивания у них денег. Для этого записывают голос человека, с помощью нейросетей генерируют голосовые сообщения от него, создают фейковый аккаунт и рассылают по контактам.

«Мужу начали звонить в одном из мессенджеров, в трубке – молчание. Он, естественно, говорит: «Алло, алло, слушаю, перезвоните, вас не слышно». В итоге этого оказалось достаточно, видимо, чтобы сгенерировать сообщения от его лица с просьбой одолжить денег. Причем все разные были. Например, нашему другу пришло сообщение якобы от моего мужа, где его назвали по имени: «Привет, Макс, это Толя, с нового номера тебе пишу», ну и дальше по тексту: «Как дела, как сам, одолжи 100 тысяч». К свекру тоже обращались со слов «Пап, привет». К счастью, все это мы быстро заметили и предупредили всех, кого можно, что это не муж, а мошенники. Но сам факт того, что от звонка, во время которого, видимо, записали голос, до рассылки ИИ-сгенерированных сообщений прошло меньше часа… У меня просто слов нет», – рассказала жительница Екатеринбурга Алена.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42