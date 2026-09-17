До конца года в Екатеринбург приедут еще 50 новых автобусов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о завершении торгов по закупке еще 50 автобусов большой вместимости. Победителем торгов стала Государственная транспортная лизинговая компания.

Как сообщил Алексей Орлов в соцсетях, новые автобусы прибудут в город до конца года. Все они будут низкопольными, с системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными панелями и другими современными устройствами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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