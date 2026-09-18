В Екатеринбурге дали отопление в 339 социальных объектах

В Екатеринбурге продолжается запуск отопления. Уже обогреваются 98 школ, 213 детсадов, 28 объектов здравоохранения и 377 жилых домов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отопительный сезон 2026/2027 годов стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. В первую очередь тепло традиционно подается в социальные учреждения: больницы, детские сады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей.

За лето организации ЖКХ подготовили к работе 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов, более 3,8 тысячи километров тепловых сетей. Специалисты модернизировали порядка 42 километров тепловых сетей, провели четыре этапа опрессовок и устранили все выявленные повреждения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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