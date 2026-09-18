Музыкальную школу в Академическом посетила Молодежная сборная мира по джазу

В дни Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге в Академическом районе побывала Молодёжная сборная мира по джазу. Музыканты провели репетицию в филиале Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова.

Молодёжная сборная мира по джазу – это проект Фонда Игоря Бутмана, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. В состав коллектива вошли музыканты из России, Китая, Турции, ЮАР, Никарагуа, Беларуси, Кубы, Узбекистана, Армении, Казахстана и Таиланда. Руководит сборной лично Игорь Бутман.

Музыканты выступили с гала-концертом в Конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо», а перед этим провели репетицию в школе искусств в Академическом. Игорь Бутман курировал этот филиал ЕДШИ с момента открытия: участвовал в формировании перечня оборудования, лично открывал здание и регулярно встречается с учениками и педагогами. Именно здесь организована «Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана», отмеченная в прошлом году Премией имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина.

«Я рад, что всё это происходит. Здесь дети получают образование, у них хорошие инструменты, хорошие педагоги – это очень важно. Мы можем здесь делать такие большие проекты», – отметил Игорь Бутман.

Фото: Георгий Сапожников/Департамент культуры администрации Екатеринбурга Фото: Георгий Сапожников/Департамент культуры администрации Екатеринбурга Фото: Георгий Сапожников/Департамент культуры администрации Екатеринбурга Фото: Георгий Сапожников/Департамент культуры администрации Екатеринбурга

Филиал Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова в Академическом районе открылся в 2023 году. Здание с современным оснащением передала учебному заведению в подарок к 300-летию Екатеринбурга ГК «КОРТРОС», в лице АО СЗ «РСГ-Академическое».