Автобус и несколько машин столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге

Торопливый водитель «Лексуса» спровоцировал массовое ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла сегодня около 9 часов утра на пересечении улиц Титова и Селькоровской.

По предварительным данным, Lexus при выезде на перекресток нарушил ПДД и не уступил дорогу автомобилю Hyundai, ехавшему по улице Титова. От удара Hyundai отбросило на правую полосу главной дороги, где в этот момент ехал автобус № 52, произошло столкновение. В салоне находилось около 20 пассажиров. Внедорожник в свою очередь отбросило назад на стоявший слева автомобиль Chery. К счастью, в аварии никто не пострадал. В ГИБДД отметили, что причиной ДТП стали невнимательность и излишняя торопливость водителя Lexus. В отношении него составлен материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ за нарушение правил проезда перекрестка.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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