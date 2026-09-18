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Синоптики рассказали, когда наступит бабье лето

Уже завтра, 19 сентября, на Урал придет теплый антициклон – Свердловская область окажется на его северной периферии. Будет сухо, температура превысит норму на 3-4 градуса, в среднем за сутки составит +11…+13 °C, днем +16…+21°.

По данным Уральского гидрометцентра, бабье лето продлится до 23 сентября.

19-21 сентября в области прогнозируется переменная облачность, местами утренний туман, ветер юго-западный 2-8 м/с с порывами до 13 м/с.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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