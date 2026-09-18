Вечером территорию Среднего Урала окутает смог

В Свердловской области объявлено метеорологическое предупреждение об атмосферном загрязнении. С вечера 18 сентября в регионе будет стоять сухая и безветренная погода, что неблагоприятно скажется на рассеивании вредных примесей в воздухе.

По данным Уральского гидрометцентра, дымка продержится до 20 часов 20 сентября. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло и чаще делать в помещении влажную уборку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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