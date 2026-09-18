К 15:00 в Свердловской области проголосовали 13,73% избирателей

По состоянию на 15:00 в Свердловской области явка избирателей на выборы депутатов Госдумы составила 451 160 человек, или 13,73%, сообщает сайт ЦИК РФ.

Следующие данные по явке будут обнародованы сегодня после 20:00, когда участки уже закроются.

На ДЭГ к этому часу проголосовали в несколько раз больше – 62% от тех, кто выбрал такой формат.

Как уже писал «Новый День», на выборах в Госдуму в 2021 году к 15:00 первого дня явка составила 13,45%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube