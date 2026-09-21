Диетолог рассказала, насколько безопасны сахарозаменители

Производители часто заменяют сахар в продуктах на сахарозаменители – чтобы снизить калорийность и сократить количество глюкозы в продукте. Но насколько безопасна такая альтернатива, «Новому Дню» рассказала диетолог областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гусева.

По ее словам, в пределах допустимых доз сахарозаменители безопасны, однако определенные риски все же существуют.

Современные исследования показывают, что сахарозаменители заметно влияют на состояние микрофлоры ЖКТ. Например, сукралоза (пищевая добавка E955, слаще обычного сахара в 600 раз) и сахарин (E954, слаще сахара в 300-500 раз) могут менять состав и работу кишечной микробиоты.

Ряд исследований также указывают на связь некалорийных заменителей сахара с повышенным риском кардиометаболических заболеваний – в частности, с повышением уровня инсулина и гликированного гемоглобина, который отражает долгосрочный контроль сахара в организме. Сукралоза тоже может влиять на повышение инсулина и снижение чувствительности клеток к нему – развитие инсулинорезистентности.

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения отнесла аспартам – пищевая добавка E951, которая примерно в 200 раз слаще обычного сахара – к категории «возможно канцерогенных» для человека. Такая классификация говорит лишь об ограниченных доказательствах потенциальной опасности, а не о реальном риске при обычном уровне потребления. Предельно допустимая суточная доза аспартама при этом осталась неизменной.

«Лучше всего сокращать общее потребление сладкого, а не просто заменять один источник «сладости» на другой», – обратила внимание собеседница агентства.

Ранее «Новый День» писал, что в информации на этикетках продуктов производители используют разные формулировки, за которыми маскируют добавление скрытых сахаров. Например, надпись «без добавленного сахара» означает, что производитель не добавлял сахар в виде глюкозы или сахарозы. Но природный сахар – из фруктового сока или молочной лактозы – там вполне может быть. Маркер «без сахара» обычно говорит о том, что непосредственно сахара – сахарозы, глюкозы или фруктозы – нет. Но при этом в продукте могут быть сахаросодержащие заменители. Строка «в том числе добавленные сахара» (Added Sugars) – самый точный и достоверный показатель наличия или отсутствия добавленного в продукт сахара. Понять, что в продукте действительно нет сахара, можно только внимательно изучив этикетку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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