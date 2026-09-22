Каждый пятый россиянин чувствует усталость и идет с этим к врачу

Россияне чувствуют усталость – по крайней мере, каждый пятый. Так, по данным опроса НАФИ, 21% совершеннолетних жителей страны обращались к врачу за последний год с жалобами на слабость или упадок сил. «11% из них сообщили, что им назначили обследование, 10% ответили, что обошлось без обследования», – говорится в результатах соцопроса.

Примечательно, что молодые люди чаще обращаются к медикам с подобными жалобами: 15% респондентов были моложе 24 лет и 21% – это люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Уставших, но не до такой степени, чтобы идти к врачам, еще больше – это 43% россиян.

«Только 30% такой усталости не испытывают (35% мужчин и 25% женщин)», – говорится в результатах опроса НАФИ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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