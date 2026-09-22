Тагильчанку будут судить за поджог здания, где собирали гуманитарную помощь для бойцов СВО

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которую обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе суда, в январе 2026 года женщина стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестные, представившись сотрудниками банка, «Госуслуг», Росфинмониторинга и ФСБ, убедили ее, что от ее имени оформляются кредиты и переводятся деньги за границу. Под психологическим давлением она оформила кредиты в нескольких банках и заложила ценности в ломбард.

Затем «куратор» дал ей новое задание – поджечь два здания на улице Вогульской: помещение общественной организации «Искра жизни», помогающей участникам СВО, и здание ООО «Нижнетагильский холодильник». Женщина купила канистры, бензин и зажигалки, разбила окна и подожгла помещения. После чего сняла все на телефон.

В результате пожара общественной организации причинен ущерб на сумму 1 млн 90 тысяч рублей – уничтожены вещи, предназначенные для бойцов. Ущерб «Нижнетагильскому холодильнику» составил 92 839 рублей.

При задержании женщина признала вину и пояснила, что действовала под психологическим давлением и из страха за жизнь своих детей.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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