Банки стали давать отказы на преодобренную семейную ипотеку – все ждут новых условий

Банки стали чаще отказывать в уже преодобренной семейной ипотеке. С прошлой недели, когда стало известно, что условия выдачи все же меняются и очередного переноса сроков не будет, кредитные учреждения стали чаще отказывать тем, кто уже находился в ожидании сделки. Об этом говорят представители отделов продаж застройщиков и риелторы.

«В последние пару месяцев рост продаж новостроек увеличился. В последний вагон пытались заскочить те, кто попадает под программу льготной ипотеки, так как с 1 октября должны были измениться условия ее выдачи. Многие ждали, что изменения перенесут на 1 января 2027 года, но этого не произошло», – рассказала «Новому Дню» риелтор Алина Курбанова.

Напомним, новые правила предусматривают дифференциацию ставок в зависимости от числа детей. Так, если в семье их пятеро, то ставка будет 2%, максимальная сумма кредита 10 млн, если четверо – 4%, также 10 млн, трое – 6%, 10 млн, двое – 8%, 8 млн, один ребенок – 10%, максимум 6 млн. Это условия для всех регионов, кроме Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Сейчас для всех единая ставка – 6%, а максимальная сумма кредита 6 млн.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube