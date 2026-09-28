Алексей Орлов сложил полномочия мэра ради депутатского мандата

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов слагает полномочия, чтобы стать депутатом заксо. Эту информацию озвучили сегодня на заседании областного избиркома.

От «списочных» мандатов ЕР отказались губернатор Денис Паслер, участник СВО Максим Шоломов, Людмила Бабушкина (она выиграла выборы в Богдановичском округе), Сергей Бидонько (он стал депутатом Госдумы), управляющего Северным округом Александра Вервейна (он остается на своем месте).

Как заявил член избиркома Игорь Буртов, Алексей Орлов представил заявление, что он сложил полномочия, не совместимые со статусом депутата заксобрания.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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