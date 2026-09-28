Учителя возмутились: «Почему одним районам дали футболки, а нашим детям нет». В Екатеринбурге скандал из-за мерча «Кросса нации»

В Екатеринбурге разразился скандал из-за мерча «Кросса нации». Педагоги из школ Орджоникидзевского района указали на то, что школьникам из других районов выдали фирменные футболки, а их подопечным – нет.

«Ученики моей школы остались без памятных футболок, но были и те, кто эти футболки получил – студенты, дети из секций, и даже в нашем районе дали двум школам футболки. А где для нашей школы? Когда стали задавать вопросы администрации, эти вопросы удалили, а ответственность переложили на область. Почему одним районам дают футболки, а нашим нет? Почему студентам вузов дают, а нашим детям не дают? Почему администрация Орджоникидзевского района закрывает нам рот, удаляя наши сообщения, а потом пишет директорам, что мы устраиваем истерики, что им стыдно за «некоторых педагогов», удобно подменяя понятие «критика» на слово «истерика». А нам стыдно работать в таком районе, где администрация затыкает рот нашим учителям и пишет такое нашим завучам и директорам. Стыд и позор организаторам, Минспорта, федерации легкой атлетики», – написала учитель физкультуры Кристина.

Она пояснила «Новому Дню», что среди участников от их школы были дети с 3 по 9 классы. Мерч выдавали по флаерам, на которых была нарисована футболка. Кто, где и по какому принципу раздавали эти флаеры, неизвестно. Между тем, организаторы ранее сообщали, что футболки получат не обладатели специальных листовок, а те, кто показал хорошие спортивные результаты.

Согласно Положению о проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации», мерч выдают участникам, которые заняли с 1 по 40 место в своей возрастной группе в забегах с учетом времени на дистанциях 2, 4, 6, 8 и 12 км. «Новый День» отправил запрос в Центр спортивных мероприятий Свердловской области, который занимался организацией «Кросса нации» в регионе и в Екатеринбурге в том числе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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