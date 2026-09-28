В мэрии Екатеринбурга впервые прокомментировали уход Алексея Орлова

В администрации Екатеринбурга прокомментировали досрочную отставку главы города Алексея Орлова.

«Алексей Валерьевич написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий Главы Екатеринбурга в связи с невозможностью совмещать функции Главы со статусом депутата. Решение об отставке, в соответствии с Уставом города, будут принимать депутаты Гордумы. Сейчас Алексей Валерьевич находится в отпуске», – сообщила пресс-служба мэрии.

Как уже писал «Новый День», о том, что Орлов избран депутатом заксо, сообщили сегодня на заседании областного избиркома.

Екатеринбург, Елена Владимирова