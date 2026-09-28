Срок закрытия движения по улицам Боевых Дружин и Октябрьской Революции продлен

Специалисты ООО Специализированный застройщик «УГМК-Застройщик» продлевают сроки закрытия движения транспорта по улицам Боевых Дружин и Октябрьской Революции до 15 июня 2027 года на двух участках:

– по улице Октябрьской Революции;

– на пересечении улиц Боевых Дружин и Февральской Революции.

Как сообщили в мэрии, это связано с реконструкцией магистральной тепловой сети и кольцевого водопровода по улицам Боевых Дружин и Октябрьской Революции. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Общественный транспорт по закрытым улицам не ходит.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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