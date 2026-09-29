В Екатеринбурге пройдет первый парфюмерный фестиваль

В Екатеринбурге впервые пройдет парфюмерный фестиваль. Он запланирован на 10 октября. Площадкой для УралПарфФеста стал «Ельцин-центр».

В рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы, паблик-токи, парфюмерный своп (обмен парфюмерией), а также конкурс «Лучший аромат осени среди локальных парфюмеров».

Отметим, что вход на мероприятие свободный, кроме некоторых лекций и мастер-классов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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