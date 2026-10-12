Бивол выйдет на ринг против Смита в Екатеринбурге

Чемпион мира WBA, WBO, IBF и The Ring Дмитрий Бивол проведет следующую защиту титулов на декабрьском турнире RCC. Его соперником станет британский боксер Каллум Смит, который владеет поясом временного чемпиона мира WBO. Поединок запланирован на 12 декабря в Екатеринбурге, он пройдет на «УГМК-Арене». «Билеты поступят в продажу в ближайшее время и будут доступны к покупке только на сайте билетного оператора «Кассир», – подчеркнули в пресс-службе RCC.

Напомним, Дмитрий Бивол боксировал на шоу от RCC уже дважды. В 2021 году он защищал пояс WBA против Умара Саламова, а в 2026 году впервые выступил под сводами «УГМК-Арены», где одолел Михаэля Айферта и защитил титулы WBA, IBF, IBO и The Ring.

Екатеринбург, Елена Сычева