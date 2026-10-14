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Микробиолог объяснила, почему не нужно мыть яйца

Сырые яйца перед готовкой мыть не нужно – как куриные, так и перепелиные, объяснила микробиолог Елена Андрушко. «Скорлупу яиц мыть не надо перед употреблением, если на них нет прямо видимых загрязнений. Если вы опасаетесь сальмонеллы, то лучшая профилактика – это достаточная термическая обработка. А при мытье зараженных яиц с каплями воды бактерии можно разнести по всей кухне», – подчеркнула она.

Специалисты также напоминают, что сальмонелла обитает не только на куриных яйцах, но и на перепелиных, вопреки расхожему мнению об их безопасности с этой точки зрения. Поэтому они также требуют качественной термической обработки. Сальмонелла погибает при температуре 100 градусов практически мгновенно, а вот при температуре 70 градусов на это уйдет около 10 минут.

Екатеринбург, Елена Сычева