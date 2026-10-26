Имя нового главы Первоуральска станет известно в ближайшее время

Сегодня в 18:00 специальная комиссия завершит прием предложений по кандидатурам на должность главы Первоуральска. Сначала предполагалось, что этот этап закончится 21 сентября, но затем губернатор Денис Паслер продлил его.

На сегодняшний день известно о нескольких кандидатах. По данным источника «Нового Дня», «Единая Россия» предложила на пост главы города Александра Зимина, который сейчас руководит в Первоуральске клиентской службой отделения Социального фонда России. Свердловское отделение КПРФ официально сообщило о выдвижении Дмитрия Дягилева – ветерана боевых действий, директора ООО «Решение» (подбор персонала). Партия «Справедливая Россия» предложила депутата городской думы Владислава Пунина. Другие партии о выдвижении своих кандидатов не заявляли.

Примечательно, что врио главы Первоуральска Денис Поляков в число претендентов не попал. Как сообщает источник «Нового Дня», были опасения, что его кандидатуру не поддержат депутаты городской думы.

С завтрашнего дня к рассмотрению кандидатур приступит комиссия, в которую входят замгубернатора Сергей Никонов, вице-губернатор Василий Козлов, первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, управляющий Западным управленческим округом Сергей Язьков, а также представители самого муниципалитета.

На первом этапе комиссия проверит документы претендентов, на втором – проведет с ними индивидуальные собеседования. Затем комиссия должна представить на рассмотрение губернатора не меньше двух кандидатов. Губернатор, в свою очередь, тоже должен отобрать из представленных кандидатур не менее двух и направить этот список уже в городскую думу Первоуральска. Как правило, в других городах выбор губернатора совпадал с выбором партии «Единая Россия».

Как ранее писал «Новый День», 20 июля Денис Паслер приехал в Первоуральск и уволил мэра Игоря Кабца, предварительно раскритиковав его работу. Врио главы он назначил вице-мэра Дениса Полякова, бывшего сотрудника полиции.

Напомним, в городском хозяйстве Первоуральска всегда было много проблем, особенно – в водоснабжении. Властям никак не удавалось обеспечить процесс очистки и несколько лет из кранов жителей города текла грязная вода. Периодически ее не было совсем – например, с 1 по 6 декабря 2023 года и в марте 2026 года. Бывший глава городского Водоканала Артур Гузаиров в прошлом году был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Добавим, в 2023 году оценку модернизации насосно-фильтровальной станции Первоуральска, на которую потратили 630 млн рублей из бюджетов разных уровней, дали эксперты УрФУ, и она была неудовлетворительной.

Первоуральск, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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