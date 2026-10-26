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В Екатеринбурге взошла Охотничья Луна

Сегодня наступило октябрьское полнолуние, которое называют Охотничьей Луной. Благодаря ясной погоде яркий лунный диск уральцы смогут наблюдать весь вечер. Особенно красиво Луна смотрится во время восхода – у горизонта она кажется чуть больше, приобретает золотистый или оранжевый оттенок.

Название «Охотничья Луна» связано с осенним сезоном охоты в Северном полушарии. В народной традиции к этому времени года сбор урожая завершался, поля становились открытыми, и охотникам было легче заметить дичь. Яркая полная Луна также давала дополнительный свет по вечерам, помогая охотиться и заготавливать пищу на зиму.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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