«Автомобилист» взял реванш у «Барыса» на домашнем льду

«Автомобилист» одержал уверенную домашнюю победу над казахстанским «Барысом». Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

«Автомобилист» захватил лидерство уже в первом периоде, перебросав соперника в створ 14-4. К 15-й минуте на табло горел счёт 2:0, шайбы забили Максим Тарасов и Даниэль Спронг. Вторая двадцатиминутка стала еще более эмоциональной. В самом начале периода «Автомобилист» наконец-то реализовал большинство: голевую атаку завершил Роман Горбунов. Спустя минуту у борта сцепились Ярослав Бусыгин и Тайс Томпсон – американцу не понравился силовой прием, и он вызвал на дуэль защитника «Автомобилиста». К радости уральских болельщиков, номинальную победу в бою одержал Бусыгин, но ему же пришлось отбывать двухминутный штраф за грубую игру. Впрочем, «Барыс» свое большинство растратил впустую.



В середине периоде «Автомобилист» потерял своего основного защитника. Кирилл Воробьев столкнулся с Даниэлем Спронгом и получил повреждение, с арены его сразу увезли в больницу на обследование. После этого «Барыс» насел на ворота екатеринбуржцев, от казалось неминуемого гола спасал только вратарь Евгений Аликин. Тренер Алексей Кудашов взял тайм-аут, чтобы дать команде отдышаться. После этого «Автомобилист» вновь возобновил атаки, но на последней минуте все равно пропустил – Джейк Масси бросил от синей линии и попал точно в «девятку». Счет стал 3:1.

В третьем периоде «Автомобилист» не позволил сопернику развить успех. На 47-й минуте Анатолий Голышев выиграл борьбу за чужими воротами и скинул шайбу Джордану Гроссу, который забил четвертый гол. Еще один шанс имел Спронг, который убежал «1 в 0» к воротам, но переиграть вратаря «Барыса» ему не удалось. На последних минутах гости попытались играть вшестером с пустыми воротами, но ничего не смогли изменить. «Автомобилист» одерживает третью победу подряд.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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