Мэрия сделает ставку на автобусы-гармошки, а не на увеличение количества транспорта на маршрутах

Администрация Екатеринбурга будет увеличивать вместимость общественного транспорта вместо того, чтобы выпускать дополнительные автобусы на городские маршруты. Такая стратегия заложена в новой муниципальной программе на 2027-2031 годы, которую чиновники сегодня представили депутатам Екатеринбургской думы.

«В проекте учтено не увеличение количества подвижного состава, а замена классности общественного транспорта: со среднего на большой, с большого на особый (то есть автобусы-гармошки). Почему так? Есть ряд причин, и первоочередная – нехватка персонала. При увеличении количества персонала, соответственно, мы будем добавлять транспорт на маршруты, где его не хватает», – сообщил и.о. директора транспортного департамента мэрии Николай Вахлов.

Депутат Михаил Вечкензин заметил, что сейчас в отдаленных территориях Екатеринбурга горожане ждут автобуса по 40 минут. Замена машин на более вместительные никак не решит проблему длинных интервалов. «Перед транспортниками надо ставить задачу увеличивать количество единиц на маршрутах. Тем более, в Гортрансе зарплаты подросли, и народ идет трудоустраиваться», – заявил он.

Согласно муниципальной программе, к 2031 году парк общественного транспорта Екатеринбурга должен на 85% состоять из машин, не вышедших из нормативного срока эксплуатации. Таким образом, требуется заменить 400 трамвайных вагонов, 55 троллейбусов и 177 автобусов. Финансирование программы на пять лет составит более 81 миллиарда рублей. Из них около 20% пойдет на обновление подвижного состава. Порядка 5 миллиардов рублей Екатеринбург получит из областного и федерального бюджетов, остальное – собственные средства города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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